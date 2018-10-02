Van Gölü kıyısına, tekne turları için iskele yapılıyor

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)-()-BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tekne turu yapabilmeleri için, Van Gölü kıyısında 5 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda iskele yapılıyor.Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yapılacak olan iskelenin ilçe turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Adilcevaz Belediyesi tarafından hazırlanan 'Tekne Yanaşma' projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, Van Gölü'nün kıyısındaki Su Kaynağı tesisine, 5 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda yapılacak olan iskele için çalışmalara başlandı.İskele için gölün içine kazıklar çakıldı.

Çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yapılacak olan iskelenin ilçe turizmine katkı sunacağını belirterek şöyle konuştu:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilçemizde yaptırılan iskelenin ilk temel kazıkları çakılıyor ve inşallah çok kısa bir sürede tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Su kayağı tesislerine yapılacak olan iskele iklim şartlarına dayanıklı, demir ayaklı ve demir iskeletten oluşuyor. Üzeri ise ahşap olacak. İskele 25 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olacak. Yapılacak olan iskele (T) şeklinde olup, çelik konstrüksiyon kazıklar ile sabitlenip orta kısım ahşap olacak şekilde tasarlanmıştır. İskele çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber bu tesisimizde tekne turları başlayacak. Çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar buraya gelerek, güzel vakit geçirebilecek. İlçemiz, bu iskele sayesinde su kayağının yanı sıra, diğer su sporları aktiviteleriyle de canlanacak. Bu proje ve yapılan çalışmalar aynı zamanda ilçemiz turizmine de katkı sunacak. Bu iskelelerin yapılmasında büyük emeği olan milletvekillerimize, müsteşarımıza ve Adana 5. Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum."

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