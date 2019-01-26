Van'dan İzmir'e koşan Martaş, AKUT gönüllüleri ile buluştu

İYİLİK köprüsü kurmak, bu uğurda kurulan sivil toplum kuruluşları adına farkındalık yaratmak, onları halka tanıtabilmek için 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Van'dan yola çıkıp 1830 kilometre katederek İzmir'e koşan İzmirli iş insanı Rıza Martaş, Arama Kurtarma Derneği İzmir'nin (AKUT) düzenlediği söyleşiye katıldı.

İzmirli iş insanı ve Adım Adım Projesi gönüllüsü Rıza Martaş (41), İzmir'de, Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri ile bir araya geldi. Geçen yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde sivil toplum kuruluşları ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla yola çıktığı Van'dan 29 Ekim'de İzmir'e varışı ile ilgili anılarını paylaştı. Toplamda 60 gün süren yolculuğunda 1830 kilometre kat eden Martaş, İyilik Peşinde adını verdiği koşunun rotasında durduğu illerde insanlarla bir araya gelerek sivil toplum kuruluşları ile ilgili bilgiler verdiğini anlattı. İyilik Peşinde koşu projesi ile 24 sivil toplum örgütüne bağış toplayan Rıza Martaş, koşusunun İstanbul Boğazı geçişinde ve Turgutlu'dan İzmir'e varış kısmında kendisine destek veren sivil toplum kuruluşlarından olan AKUT gönüllülerine teşekkür etti. Söyleşide koşudan çektiği fotoğraf ve videoları ile anılarını ve Adım Adım projesini anlatan Martaş, "Hayatımda bir iz bırakmak ve bir ilk olmak için ne yapabilirim diye düşündüm. Koşmayı çok sevdiğim için koşarak Doğu'dan Batı'ya iyilik yayabileceğimi düşündüm. Araştırma yaptım, Doğu'dan Batı'ya veya Kuzey'den Güney'e daha önce kimse koşmamış. Bu hayalimi gece kurmuştum ve sabah kalktığımda hala heyecanım devam ediyorsa sonuna kadar gitmeye karar verdim. Sabah kalktığımda içimde bir çocuk 'koş koş' diyordu. Daha sonra bir süreç başladı ve Van'dan İzmir'e koşmaya karar verdim. Benim için harika bir deneyimdi" diye konuştu.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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