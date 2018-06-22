Van'da yol yapım ve asfalt çalışmaları devam ediyor

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım ve asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van'ın ilçelerine bağlı kırsal mahallelerin yollarını asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ise çalışmalarını ilçe merkezlerinde yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, Eski Edremit Sümerbank Yolu, Kurubaş-Köyiçi-Hakkari Bağlantı ve Bakacık Mahalle yollarındaki sürdürülen çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Cem Bartın, 2017 yılında kentte adeta yol devrimi yapıldığını belirterek, 2018 yılında da çalışmalarına aynı hızla devam ettiğini söyledi.

Bartın, "Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda kent genelindeki yol ve asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede kendi öz kaynaklarımızla 4.1 kilometrelik Eski Edremit Sümerbank Yolu, 1 kilometrelik Kurubaş-Köyiçi-Hakkâri Bağlantı Yolu ve yaklaşık 2 kilometrelik Bakacık Mahalle Yolu’ndaki çalışmalarımızı tamamlandık. Burada özellikle Eski Edremit Sümerbank yolumuzda aşınma tabakalı sıcak asfalt kullanarak buranın uzun yıllar boyunca konforlu bir şekilde kullanılmasını sağladık. Diğer iki yolumuzda da, sanat ve sıcak asfalt çalışmaları yaparak, neredeyse sıfırdan yolumuzu inşa ettik. Bunun yanı sıra, ihale usulüyle İpekyolu ilçemizde 90 kilometre,Tuşba ilçemizde ise 40.1 kilometrelik yolumuzu sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Ayrıca sezon başından itibaren kent genelinde olumsuz hava şartlarından kaynaklı mahalle yollarımızda oluşan çukurlara yönelik de yama çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Bu arada asfalt çalışması tamamlanan yollarda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından çizgi ve levha çalışmaları da yapılıyor.

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