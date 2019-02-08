Van'da Wi-Fi'li otobüs dönemi

Behçet DALMAZ/VAN,()-VAN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıyan 90 otobüste ücretsiz kablosuz internet (WiFi) dönemini başlattı.Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti,vatandaşları memnun etti.

Teknoloji odaklı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yeni bir hizmet daha sundu. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığının ortak çalışması ile Büyükşehir Belediyesine ait 90 otobüste ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilmeye başlandı.

İnternetin güvenli bir şekilde kullanılması hedeflenen çalışma ile kişi bilgileri Merkezi Nüfus İdare Sistemi(MERNİS) ile doğrulanarak kişi kaydı oluşturuluyor. Daha sonra kişi bilgileri ile telefonun Media Access Control (MAC) adresi eşleştirilerek güvenlik sağlanıyor. İnternetin daha verimli kullanılması için kişi bazlı kota sınırlandırılması sağlanırken, 5651 sayılı internet yasasına göre loglama ile tutulan bilgilerin, Bilgi Teknolojileri İletişim(BTK) Kurumuna uygunluğu da sağlanıyor. Ücretsiz internet kullanımı en çok Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde okuyan gençleri sevindirdi. Her gün belediyenin toplu taşıma araçlarını kullanan üniversite öğrencisi Mehmet Akyol, Wİ-Fİ hizmetinin ardından yolculuklarının daha verimli geçtiğini söyledi.

Akyol, “İnternetimiz olmadığı zamanlar oluyor. Ücretsiz Wİ-Fİ hizmet ile üniversiteye yolculuk ettiğimde son kez derslerimi kontrol edip tekrar etme şansı buluyorum. Dönüşte de sosyal medya hesaplarımdan doya doya faydalanabilme imkânı buluyorum. Çok güzel bir uygulama. Daha fazla yayılacağına da inanıyorum. Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Rahmetullah Halak ise Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını beğendiğini ifade ederek, yolculuklarında ücretsiz Wİ-Fİ hizmetini kullanmanın keyfini yaşadığını söyledi.

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