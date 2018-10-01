Van'da, Turizm ve Seyahat Fuarında Rize rüzgarı esti

Aytekin KALENDER/RİZE, () - VAN Fuar ve Kongre merkezinde gerçekleşen ve 4 gün süren Türkiye'nin 3. büyük '9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı' sona erdi. Rize doğası ile yeşilin her tonuyla fuarda adeta rüzgar gibi esti .

Van Fuar ve kongre merkezinde 27 Eylülde açılan 9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarını yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan 263 Firmanın katıldığı fuar yine büyük ilgi gördü. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan Rize fuarın gözdesi oldu.

EN ÇOK ZİYARET RİZE STANDINA

Van’da bu yıl 9’uncusu düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı’nın en çok ilgi gören stant Rize oldu. Turizm ve Seyahat Fuarında Rize Valiliği, Rize Ticaret Borsası, Rize Belediyesi, Ticaret ve Turizm Müdürlüğü ve Ridos Termal Otelinin ortaklığıyla da bir stant açıldı. Renkliliği ve coşkusuyla dikkat çeken Rize standı; hem Vanlıların, hem de İranlı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Özellikle stantta tulum çalarak şarkı söyleyen stant görevlilerine, Vanlılar ile İranlı turistler hep birlikte horon ederek eşlik etti.

Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, “Özellikle İran turizm pazarından pay alabilmek için bu fuar çok önemli. Kültürümüzü turizm argümanlarımızı Van ilimize taşıdık. Oldukça geniş katılım olan fuarda ilimizin tanıtımını yapıyoruz. İyi izlenimler aldık. Ülkemizin ve Arap yarım adasının ilgi gösterdiği ilimize İran’dan da turist ağırlamak amacındayız. Herkesi Rize’yi görmeye davet ediyoruz” dedi.