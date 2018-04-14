Van'da turizm haftası etkinliklerine start verildi

VAN-() - VAN'da İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin startı verildi. Etkinliklerde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.



Cumhuriyet Caddesi üzerindeki festival alanında gerçekleştirilen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İl Kültür Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve kurum amirleri katıldı. Festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun müzik eşliğinde sergilediği halk oyunları gösterisi meydana toplanan vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Van konulu resim ve fotoğraf sergisi de katılımcılardan büyük ilgi gördü.



Turizm Haftası etkinliklerinin açılış konuşmasını yapan İl Kültür Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ turizm sektörünün özellikle Van gibi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip bölgeler için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Aktuğ, "Van turizm destinasyon merkezidir. Bu konuda Türkiye'nin en önemli kentlerinden biridir. Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim kentin turizmde hak ettiği düzeye gelmesi için herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerekiyor. Turizmde en önemli faktör memnuniyettir. Şehirden memnun ayrılan her turistin dönüşü artı dövizdir. Yıllarca her konuda olduğu gibi turizm sektöründe de olumsuz süreçler yaşamış ilimiz, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla toparlanmaya başladı. Van, son dönemlerde 1 milyonun üzerinde geceleyen turist sayısıyla ekonomik ve ticari anlamda çok önemli bir sürece girmiştir. İran'a sınır komşusu olmamız nedeniyle yüz binlerce İranlı vatandaşı ilimizde ağırlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler Turizm Haftası kapsamında hazırlanan kurdeleyi keserek bir hafta sürecek etkinliklerin startını verdi. Etkinliklere katılan vatandaşlara da Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kavurma pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

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