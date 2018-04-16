Van'da okullar arası basketbol turnuvası

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıl etkinlikleri kapsamında, basketbol müsabakaları düzenlendi.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen '2 bin 500 gencimizle 100. Yıl Turnuvası' etkinlikleri' devam ederken, etkinlikler kapsamında, basketbol turnuvası da düzenlendi. Nur Tatar Spor Salonu'nda start alan basketbol müsabakalarına katılan okullar,basketbol maçı yaptı.

Turnuvada, erkeklerde Atatürk Anadolu Lisesi ile Eminpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bayanlarda ise, Hüsrevpaşa Ortaokulu ile İnci Kefali Ortaokulu'nun karşı karşıya geldi.Turnuva, 22 Nisan 2018'de yapılacak olan final maçıyla son bulacak.

Oldukça çekişmeli geçen basketbol turnuvasına,12'si bayan 8'i erkek olmak üzere 20 takımdan 120 sporcu katıldı.

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