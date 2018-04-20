Van'da jandarma ilk kez barkod sistemiyle kimlik kontrolü yaptı

Behçet DALMAZ/VAN,()-VAN'da, jandarmanın yaptığı uygulamada, ilk kez barkod okuyucu cihaz kullanarak, kimlik kontrolü yapıldı.

Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak için başlattığı uygulama ile yeni çipli kimlik kartlarını barkod cihazı ile okutarak kişi bilgilerine ve suç kayıtlarına ulaştı. Bilgilere daha hızlı, kesintisiz ve güvenilir ulaşmayı sağlayan barkod sistemli uygulama, Van'la birlikte 19 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Ekipler ilk kez kullanılan barkod okuma cihazları sayesinde vatandaşa ait bilgileri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol ederek bekleme süresini en aza indirdi.

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