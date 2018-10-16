Van'da Ercişli Emrah Sokağı açıldı

Orhan AŞAN/VAN,() - VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından butik sokak çalışmaları kapsamında düzenlenen 'Ercişli Emrah Sokak' hizmete açıldı. Açılışta konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, "Daha önce insanların girmeye korktuğu sokakları İpekyolu Belediyesi olarak baştan itibaren tasarladık. Bu kapsamda hem vatandaşımızın hem de esnafımızın yüzünü güldürmüş olduk." dedi.

Daha önce ıssız, köhne bir sokak görünümünde olan 'Ercişli Emrah Sokak' belediyenin aylarca süren altyapı, ışıklandırma, kaldırım çalışmalarının ardından vatandaşların aileleri ile dinlenebileceği, zaman geçirebileceği farklı konseptte nezih bir sokak haline dönüştürüldü. Açılışa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Siyasi Parti Temsilcileri ile STK Başkanları, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürtk, göreve başladıktan sonra gerek altyapı gerekse de üstyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyerek. "Bu çalışmaların yanı sıra engellilere yönelik çalışmalar, kültürel ve sosyal çalışmalarla gece gündüz çalışarak mesai kavramı gözetmeksizin, İpekyolu Belediyesi olarak İpekyolu’nda çalışan ve İpekyolu’na ziyarete gelen turistlerimiz için örnek çalışmalara ev sahipliği yaptık. Bugün de bu projelerden bir tanesi olan ve 2017 yılında başlatmış olduğumuz Butik Sokak çalışmaları kapsamında Ercişli Emrah Sokağını birlikte açılışını yapacağız. Belediye olarak Kültür, Şemsiyeli, Kuş Kafesi, Kahvaltıcılar, Ordu Caddesi ve Çocuk Oyun Sokaklarını şu ana kadar hayata geçirdik. Bu sokak çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce insanların girmeye korktuğu sokakları İpekyolu Belediyesi olarak baştan itibaren tasarladık. Bu kapsamda hem vatandaşımızın hem de esnafımızın yüzünü güldürmüş olduk." dedi.

Konuşmanın ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından davetliler sokakğı gezerken, vatandaşlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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