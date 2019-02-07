Van'da engelli spor takımlarının kullandığı spor salonu yenilendi

VAN,()-VAN Büyükşehir Belediyesi, engelli spor takımlarının antrenman amaçlı kullandıkları Tuşba ilçesindeki İskele Yatılı Bölge Ortaokulu spor salonunu baştan sona onararak, güzel bir görünüme kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek ve eğitim kalitesine artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar devam ederken, engelli spor takımlarının kullandığı Tuşba ilçesindeki İskele Yatılı Bölge Ortaokulu spor salonu baştan sona onarıldı. Spor salonunun ışıklandırması, tribünleri, klimaları, ısıtma sistemi, hakem odaları, sporcu alanları ve duşları engelli sporcuların kullanacağı şekilde yenilenerek hizmete açıldı. Yapılan çalışmayla okuldaki spor salonunun güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten okul yönetimi, bu konuda eğitime olan desteklerinden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.

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