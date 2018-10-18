Van'da Büyükşehir Belediyesi glutensiz ekmek satışına başladı

VAN, () - VAN Büyükşehir Belediyesi çölyak hastası olan vatandaşlar için özel olarak üretilmesi gereken glutensiz ekmek ve pasta satışına başladı. Bölgede çölyak hastalığının görülme sıklığının yüksek olması nedeniyle böyle bir çalışmaya gittiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, talep doğrultusunda kentte bir imalathane kurabileceklerini ifade etti.

Edremit İlçesi’nde bulunan Kocaeli Parkı Sosyal Tesislerinde, satışların başlaması üzerine sosyal tesislerde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, Van Çölyak Derneği Başkanı Giyasettin Sevgin, ilgili daire başkanları ve dernek üyeleri katıldı.

Çölyak hastalığının bölgede sık rastlanan bir hastalık olduğunu ve bu nedenle böyle bir çalışmaya gittiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, "Ülkemizde çok da tanınmayan ama hastalıkları nedeniyle çok sıkıntı çeken bir grup var. Bunlar glutensiz unlu ürünleri kullanan çölyak hastalarımız. Van’da ortalama 2 bin 500 Çölyak hastası var. Çölyak hastalarının tükettiği ürünler çok özel olmalı. Çölyak hastalarının ince bağırsaklarında meydana getirdiği tahribat nedeniyle ekmeği ve bazı tahıl mamullerini maalesef yiyemiyorlar. Bu nedenle glutensiz undan yapılan ürünleri yemek zorundalar. İşte tam da bu noktada Van’da bulunan Çölyak Derneği yetkilileri bize bu konuyu ulaştırdıklarında Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu ürünlerin hem temin edilmesi hem de imal edilmesi noktasında bir adım attık. Öncelikle Gaziantep Belediyesi ile görüştük. Bizlere kendi fırınlarında ürettikleri glutensiz unlu mamullerden destek vereceklerini belirttiler. Bugün ilk olarak gelen ürünlerimizi hasta ve hasta yakınlarıyla paylaşmak adına buradayız. Şu anda ekmek ve pasta grubunu temin ettik. Çok yakında çocuklarımıza da yönelik olarak helva, gofret ve diğer pasta türü mamulleri de getireceğiz" dedi.

TALEPLER ARTARSA İMALATHANE KURULACAK

Fiyatların diğer satış noktalarına göre daha uygun olduğunu da belirten Yalçın, "Şu anda yurtdışından temin edilen glutensiz ekmeğin kilosu 96 lira. Yerli üretim 72 lira. Bizim temin edip burada verdiğimiz ekmeğin ise 1 kilosu 17 liraya geliyor. Bu çok iyi bir fiyat. Talebin artması üzerine imalathane kuracağız. Şimdilik Kocaeli Parkı’ndaki kafeteryamızda bulunan bu dolaptan herkes bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Şu anda tek adres burası ama zamanla şehir içinde de yeni noktalar oluşturacağız."

Yaklaşık 2 yıldır Çölyak hastası olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sedat Ünal da Büyükşehir Belediyesi çalışanı olarak hizmet verdiği kurumun böyle bir çalışmayı hayata geçirmesinin sevindirici olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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