Van'da bulunan eşek yavrusu, YYÜ'de tedaviye alındı

VAN'da yol kenarında bulunan eşek yavrusuna, Merkez İpekyolu Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi sahip çıktı.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Değirmenarkı Mahallesi'nde bulunan eşek yavrusu, belediye ekipleri tarafından, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne götürüldü. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan'a teslim edilen eşek yavrusu, hemen tedaviye alındı. Prof. Dr. Aslan, "Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Muayene ettik; yavrunun çene, baş ve dudak bölgesinde doğuştan anomaliler (şekil bozuklukları) mevcuttu. Birçok organ eksikliği olduğu için ilk müdahalenin ardında sıpayı operasyona aldık. Operasyon sonrası iyi olacağını ümit ediyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×