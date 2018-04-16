Van'da alternatif yol çalışması

VAN Büyükşehir Belediyesi, kentin trafiğini rahatlatacak 'Alternatif Kuzey Yolu' projesinin etüt çalışmalarına başlandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun daha önce ayrıntılarını açıkladığı kent trafiğini rahatlatacak 'Alternatif Kuzey Yolu' projesinde zemin-etüd çalışmalarına başlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin büyük destekleriyle 1 milyon 100 bin nüfusu olan Van'da, şehir içi trafiğini rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 5 kilometrelik 'Alternatif Kuzey Yolu' projesinde zemin-etüd çalışmaları sürüyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından bu kapsamda yapılan zemin etüt çalışmalarında, Merkez İpekyolu ilçesi Çohaz Petrol civarında bulunan Eski Subay Evleri sokağından, Akköprü Deresi'ne inecek 5 kilometrelik yolun proje alanında yer alan zemin ve kayalara ait deformasyon özellikleri belirlenecek. Bu sayede yolun fiziki yeterliliği ve taşıyabileceği trafik yükü ortaya çıkarılacak.

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