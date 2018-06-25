Van'da, AK Parti'den seçilen milletvekilleri tebrikleri kabul etti

Arif KARAKAŞ/VAN,()-VAN'da, 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den seçilen Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas parti binası önünde tebrikleri kabul etti.

Ak Parti Van İl Başkanlığı önünde düzenlenen törende, milletvekili seçilen Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas partililerle bir araya geldi.Tebrik kabulü töreninde konuşan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu, milletin tercihini hizmetten yana kullandığını belirterek şöyle konuştu:

"Milletimiz sandıkta tercihini 16 yıldır olduğu gibi, bu defa da kavgadan değil, hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz olmuştur, kazanan hizmet siyaseti olmuştur, kazanan milli iradenin üstünlüğü olmuştur, kazanan Türkiye olmuştur, kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar olmuştur, kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Halkımızın güvenine karşılık verebilmek için daha çok ter dökeceğiz, daha çok mücadele edeceğiz. Van’da Ak Parti teşkilatlarımız, sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimizle entegrasyon sağlamış, bir çok ilkleri gerçekleştirerek, kurumsal seçim stratejileri uygulanmış olup, sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayacak şekilde çaba sarf etmiştir. Bu çaba ve gayretimizle rabbim de bizleri mahcup etmemiştir. Evet, eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi en kısa sürede tamamlamak için büyük bir çaba sarfedeceğiz. İnşallah Vanımızı ve partimizi hak ettiği yere taşımak için bu günden itibaren yine aynı kararlılık ve samimiyetle gecemizi gündüzümüze katacağız.TBMM'ye gitmeyi hak kazanna 3 milletvekili arkadaşımızı tebrik ediyorum."

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