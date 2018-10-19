Van'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, ancak takip sonucu yakalanan bir araçta 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir araç kaçtı. Jandarma ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, jandarma ekiplerinin takibi sonucunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 8 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



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