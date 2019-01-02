Van'da 33 kaçak cep telefonu ele geçirildi

VAN,()-VAN'ın Muradiye ve Erciş ilçeleri Karayolu'nda yol kontrolleri yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan minibüste, bir yolcuya ait çantada yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 33 cep telefonu ele geçirildi.

Erciş-Muradiye Karayolu'ndaki uygulama noktalarında yol kontrolleri yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir yolcu minibüsünü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, bir yolcuya ait el çantası içerisinde 33 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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