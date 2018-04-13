Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki minibüs duraklarını denetledi

VAN, ()-VAN Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Kara Ulaşım Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İskele, İstasyon, Kampüs ve Beyüzümü minibüslerinin depolama alanlarında denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer'in de katıldığı denetimlerde minibüslerin durağa giriş ve çıkış saatleri, duraklarda yolcu alımları ve durak düzeni denetlendi.

Denetimlerde Kara Ulaşım Müdürlüğü ekiplerine eşlik eden Tamer, şoför esnafının sorunlarının çözümü için gerekli birimlere talimat verdi. Toplu taşıma ile ilgili denetimlerin devam edeceğini belirten Tamer, "Buradaki temel hedefimiz vatandaşlarımıza daha konforlu bir toplu taşıma hizmeti sunulmasını sağlamaktır. Bunun için sürekli olarak denetimler yapıyoruz. Bugün de daha önceleri gerek depolama alanı noktasında gerekse yolcu yoğunluğu noktasında çok ciddi sorun yaşadığımız İskele, İstasyon, Kampüs ve Beyüzümü minibüslerimizin depolama alanlarını denetledik. Burada sorunların büyük ölçüde giderildiğine şahit olduk. Gerek esnafımız gerekse vatandaşlarımız yeni depolama alanlarından memnun olduklarını ifade ettiler. Bu da bizleri mutu etti" dedi.

Daha sonra taksi duraklarıyla ilgili yer tespit çalışmasına katılan Tamer, daha önce alınan ukome kararı gereği birbirine yakın mesafedeki taksi duraklarının birleştirileceğini ifade ederek, yapılacak çalışmalar neticesinde taksi duraklarının daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

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