Vali Mahmut Demirtaş'tan hastane ziyareti

ADANA, ()-ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Özel Medline ve Acıbadem Hastanelerini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in de hazır bulunduğu incelemeleri sırasında ilk olarak Medline Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, Hastane Müdürü Uzm.Dr. Musa İnal'dan, yatak kapasitesi, doktor sayısı ve yardımcı sağlık personeli hakkında bilgiler aldı. Medline Hastanesi yetkililerinin ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra Acıbadem Hastanesi'ni ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Hastane Direktörü Prof.Dr. Bülent Soyupak, hastane girişinde karşıladığı Vali Mahmut Demirtaş'a, Anjiyo Ünitesi, Pediatrik Kemik İliği Merkezi, Kemoterapi Ünitesi, Radyosyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, ÜYTE Merkezi, FTR Ünitesi, Radyoloji Ünitesi, Brakiterapi, Robotik Cerrahi, TerapotikAferez Merkezi, Evde Bakım Hizmetleri Merkezi ile sağlık hizmetleri sunan personel sayısı konularında bilgiler verdi. Vali Mahmut Demirtaş, ziyaretlerinin sonunda verdikleri bilgilerden dolayı hastane yöneticilerine teşekkür etti ve tüm hastalara acil şifalar diledi.

FOTOĞRAFLI