Valilikten 'Sosyal Yardım Hizmet Hattı'

İZMİR Valiliği tarafından, fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek, muhtaç kişilerin sosyal yardımlara daha kolay, etkin ve rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Sosyal Yardım Hizmet Hattı ve Çağrı Merkezi oluşturuldu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatıyla Valilik bünyesinde faaliyete geçirilen proje kapsamında oluşturulan hat mesai saatleri dışında hafta içi akşam 17.30 ile sabah 08.30 saatlerinde ve hafta sonları hizmet verecek. Bu sayede vatandaşlar, mesai saatleri dışında da hizmet alacak. Valilik bünyesinde 24 Nisan 2018 tarihi itibariyle faaliyete geçecek Sosyal Yardım Hizmet Hattı Çağrı Merkezi'ne İzmirliler 205 35 35 numaralı hat üzerinden ulaşabilecek.

Sosyal Yardım Hizmet Hattı ve Çağrı Merkezi sayesinde İzmirde yaşayan ve ekonomik ve sosyal yönden yoksul olan kesim ile kaliteli ve kontrollü bir iletişim sağlanacak. Aynı zamanda vatandaşlar bu hat üzerindeki talepleri doğrultusunda nakdi yardım isteyebilecek. Bu sayede vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor.

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