Valilikten dolandırıcılık uyarısı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Valiliği son dönemde kendilerini karakol komutanı olarak tanıtarak vatandaşlar ve muhtarlardan para talep edenler olduğunu belirterek, vatandaşın bu kişi ya da kişilere itibar etmemesi uyarısında bulundu.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez, Bucak, Gölhisar ve Karamanlı ilçelerine bağlı köylerin bazı muhtarları ve vatandaşları arayan telefon dolandırıcılarının, kendilerini karakol komutanı olarak tanıtarak, verdikleri hesap numaralarına para yatırmalarını istediği yönünde duyumlar alındığı ve bu konuda karakollara şikayetlerde bulunanlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi.

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması açısından asker, polis, savcı vb. adla telefonla arayarak para, kontör isteyen kişi veya kişilere itibar etmemesi, kimlik bilgilerini, kredi kartı veya banka hesap bilgilerini vermemeleri gerekmektedir. Bu tür telefonlara muhatap olan vatandaşlarımızın en kısa süre içerisinde güvenlik güçlerimizle irtibata geçmesi, bu kişilerin yakalanması açısından son derece önem taşımaktadır."

