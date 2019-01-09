Valilikten dolandırıcılık uyarısı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Valiliği'nden yapılan açıklamada Vali Hasan Şıldak'ın adının kullanılarak iş insanlarından yardım bahanesiyle para talep edildiği uyarısında bulunuldu.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Vali Hasan Şıldak'ın adının kullanılarak yardım adı altında para talep edildiği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Burdur Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nden aradıklarını belirten telefon dolandırıcılarının, Valimiz Sayın Hasan Şıldak'ın adını kullanarak 'ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alınacaktır' şeklinde yardım talebinde bulundukları duyumu alınmıştır. Burdur Valiliği ve Burdur Valisi Hasan Şıldak adına yardım adı altında telefonla görüşme talebinde bulunulması veya para istenilmesi söz konusu değildir. İş adamlarımızın bu tarz konularla karşılaşmaları durumunda en kısa sürede Valiliğimiz ve güvenlik güçlerimizle irtibata geçmesi, bu kişilerin yakalanması açısından önem arz etmektedir" denildi.

