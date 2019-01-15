Valilik kompleksinde kan bağışı kampanyası

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Türk Kızılayı'nın başlattığı kampanyaya destek amacıyla, Vali Ömer Faruk Coşkun öncülüğünde, kan bağışı kampanyası düzenledi.

Osmaniye Valilik Kompleksindeki kan bağışı kampanyasına çok sayıda kamu görevlisi ve vatandaş destek oldu. Kurulan kan bağışı standını ziyaret eden Vali Coşkun, vatandaşlara kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etti. Vatandaşları kan bağışı yapmaya davet eden Vali Coşkun, "Türk Kızılayı, kuruluş tarihi 1868’lere dayanan kadim bir yardım kuruluşumuz. Bir yandan yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı bir yandan da ülkemizin ihtiyacı olan kanı karşılamak gibi çok önemli bir vazife üstlenmiş durumda. Malumunuz olduğu üzere kan, muadili olmayan hayati bir sıvı ve tek kaynağı da insan. Dolayısıyla hastalarımızın, kazazedelerimizin hayatlarının kurtarılması için ihtiyaç duyulan kan ancak vatandaşlarımızın teveccühü ile sağlanıyor. Bağışladığınız kan ile bir hayat kurtarabilirsiniz. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızı, bu konuda duyarlılık göstererek kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Türk Kızılayı'nın tüm çalışanlarına ve kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ilimizde düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek olacaklarına inanıyorum" diye konuştu. Kan bağışı kampanyasının iki gün boyunca Valilik kompleksinde devam edeceği bildirildi.



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