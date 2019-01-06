Valilik: Aşırı yağış taşkınlara neden oldu

ADANA, () - ADANA Valiliği'nden yapılan açıklamada 2018 Aralık ve 2019 Ocak aylarında meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde dere yataklarının yükselmesinin taşkınlara neden olduğu, uzun yıllar ortalamasına göre ocak ayında yağması beklenen yağışın 6 gün içinde yağdığı açıklandı.

Adana'nın uzun yıllar toplam yağış miktarı aralık ayı ortalamasının 119.1 kg/ m2 iken 2018 yılı Aralık ayı yağış miktarının 308.5 kg/m2 olarak gerçekleştiği belirtilerek, "Yine uzun yıllar ocak ayı yağış miktarı 107.6 kg/ m2 iken, bugün itibari ile 2019 Ocak ayı sadece 6 günde 106.6 kg/m2 olarak gerçekleşmiştir. Yumurtalık ilçesi Kuzupınarı, Yeşilköy, Kırmızıdam ve Kaldırım Mahalleleri; Ceyhan ilçesi Hürriyet, Mithatpaşa, Küçükkırım, Yılankale, Nazımbey, Yeniköy ve Ağaçpınar Mahalleleri; Karataş ilçesi Kızıltahta Mahallesi, Yüreğir ilçesi Eski Misis ve Vali Köprüsü etrafında Aşağı Yahşiler, Vayvaylı, Kütüklü ve Esenler Mahallelerinde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalara devam edilmektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışların bu akşam sona ereceği, yarın havanın açık olacağı ancak pazartesi gece tekrar yağış beklendiği ve bunun aralıklarla devam edeceği değerlendirilmektedir. Bahçe, tarla ve sebze ekili alanlarda gerçekleşen su baskınlarını tespit çalışmaları yetkililerce yapılmakta olup taşkınlara karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DSİ Bölge Müdürlüğü koordineli bir şekilde çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."