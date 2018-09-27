Valiler Büyükşehir yatırımlarını gezdi

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın toplantısına katıldı. Başkan Çelik, toplantı sonrası Kayseri, Sivas ve Yozgat Valilerine Büyükşehir Belediyesi’nin 2 yatırımını tanıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile birlikte ORAN Kalkınma Ajansı toplantısının ardından Talas Yolu’nda bulunan Büyükşehir Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi’ne geçti. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve konuk valiler ile Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’a henüz resmi açılışı yapılmayan tesisle ilgili bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, tesisin hangi konularda hizmet vereceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Mustafa Çelik, Vali Kamçı, Sivas Valisi Gül ve Yozgat Valisi Yurtnaç ile birlikte daha sonra Talas Sosyal Yaşam Merkezi’ne geçti. Talas-Bahçelievler Mahallesi’nde yapılan ve kısa süre içinde hizmete açılacak olan tesisi gezen Valiler, 5 yıldızlı sosyal yaşam merkeziyle ilgili beğenilerini dile getirdiler.

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