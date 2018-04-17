Vali Yılmaz Şimşek Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Güvenli Okul Projesi kapsamında Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ın da hazır bulunduğun ziyarette Vali Yılmaz Şimşek Okul Aile Birliği ve Okul Yönetimi ile toplantı düzenledi.

Okulun fiziki durumu, güvenliği, kapasitesi gibi konuların görüşüldüğü toplantının ardından Vali Yılmaz Şimşek, resim ve müzik atölyelerini gezerek; öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İncelemeler esnasında öğrencilerle de sohbet eden Vali Yılmaz Şimşek, öğrencilere sanatsal eğitimin yanı sıra akademik eğitimde de başarılı olmaları için çok çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.



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