Vali Yılmaz muhtarlarla buluştu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Valisi Şerif Yılmaz merkez köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

İl Genel Meclisi Üyesi Ali Evren tarafından İnsuyu Mağarası'nda organize edilen programa Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak, İl Genel Meclisi üyeleri ve merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı.

Vali Şerif Yılmaz, "Burdur'a geldiğimiz günden itibaren gece gündüz demeden hizmet etmeye çalıştık. Yaptığımız hizmetleri birilerinin gözüne girmek için değil Allah rızası için yaptık. Emanet edilen görevi hakkıyla yerine getiremezseniz yarın öbür tarafta hesabını verirsiniz. Allah biliyor gece gündüz demeden dağda taşta nerede kim olursa olsun manevi mesuliyetimi üzerimde hissederek görev yaptım. Bunları paylaşmamın sebebi de şudur; yaşamayan bilmez. Yaşamadığınız, görmediğiniz, bilmediğiniz hususlarla ilgili karar verirken yanılabilirsiniz. Ama yaptığınız işi sahada görerek yaparsanız, sizin neyi yapmanız gerektiğini vicdanınız zaten size söylüyor. Başkasının söylemesine gerek kalmaz" dedi.

Vali Yılmaz, bu yıl KÖYDES ödeneğinin geçen yıla göre iki katına yakın fazla geldiğini de kaydederek, "Bunu da aynı şekilde birinci öncelik içme suyu olmayan yerler, ikincisi sıcak asfaltın devamı ve kilit parkeyi de sonrasında yapacağız. Bu işleri yaparken de Köylere Hizmet Götürme Birliği, KÖYDES ve İl Özel İdaresi olmak üzere planlanan programların bütçelerini tek bir elden birlik, beraberlik içerisinde çözelim düşüncesiyle müşterek hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Yassıgüme Köyü Muhtarı Şahin Abbak'ın okuduğu dua sonrası, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri tarafından köylere yapılan hizmetler dolayısıyla köy muhtarları adına Vali Yılmaz'a plaket takdiminde bulunuldu.

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