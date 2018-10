Vali Yılmaz: Muhtarlar, devlet ile vatandaş arasında köprüdür

YALOVA Valisi Tuğba Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Yılmaz, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Muhtarlık müessesinin kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“19 Ekim 2015 tarihinden itibaren yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesinin kuruluşu çerçevesinde her yıl 19 Ekim günü “Muhtarlar Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Muhtarlık müessesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, devletimizin uç beyi olarak milletimizin gözü kulağı konumundadır. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmeleri için Valiliğimiz, elverişli koşullar oluşturma konusunda kararlıdır. Şehrimizin her alanda gelişmesinde, kalkınmasında muhtarlarımızın rehberliğine, düşüncelerine ihtiyacımız var. İnanıyorum ki her bir muhtarımız geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu bilinçle çalışmalarını sürdürecektir. Bu vesileyle, vatandaşlarımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlenen Yalovalı muhtarlarımız başta olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum.”

