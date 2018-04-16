Vali Yılmaz'dan Zengin'e ziyaret

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, önümüzdeki ay Sırbistan'da düzenlenecek Büyük Kadınlar Dağ Krosu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Yasemin Zengin'i köyünde ziyaret etti.

Trabzon'da 7 Nisan günü yapılan Büyük Kadınlar Dağ Krosu Milli Takım seçmelerinde Türkiye birincisi olan Yasemin Zengin, milli takıma seçildi. 2016 yılında 8'inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Zengin, 5 Mayıs'ta Sırbistan'da yapılacak Büyük Kadınlar Dağ Krosu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ve beraberindeki heyetle Yasemin Zengin'i oturduğu Çine köyünde ziyaret etti. Zengin'i başarılarından dolayı tebrik eden ve 5 Mayıs'taki şampiyonada başarı dileyen Vali Yılmaz, milli sporcunun ailesi ve hocasına da teşekkür etti.

Yasemin Zengin'i örnek alarak atletizme başlayan Çine köyünde oturan kız öğrencilerin de yer aldığı ziyarette Vali Yılmaz, "Çalışmak ve inanmak başarı için yeterlidir. Yasemin Zengin kardeşimiz gibi çok güzel bir örnek önünüzde. İnanıyorum ki sizler de onun yolunda ilerler Burdur'a ülkemize nice başarılar yaşatırsınız" dedi.

FOTOĞRAFLI