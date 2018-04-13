Vali Yılmaz, Çiftlikköy’de incelemelerde bulundu

YALOVA Valisi Tuğba Yılmaz, Çiftlikköy’de İlçe Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın katılımıyla aylık periyodik toplantı gerçekleştirdi ve çeşitli temaslarda bulundu.

Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan toplantının ardından Başkan Silpagar, yenilenen içme suyu hatlarından çıkan eski asbestli su borularını göstererek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Sultaniye Mahallesi’nde inşaatı devam eden okul inşaatının incelenmesinin ardından heyet Gacık Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Kore Gazisi Vasfi Buyurduk’un evine konuk olan ve Gal Arısı Mücadele Laboratuvarı’nda çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Yılmaz, beraberindekilerle birlikte Laledere ve Denizçalı köylerini de ziyaret etti.

“ÇİFTLİKKÖY, EN HIZLI BÜYÜYEN VE GELİŞEN ÖNEMLİ BİR İLÇEMİZ”

İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz’ın yanı sıra kamu kurum kuruluşlarının il ve ilçe müdürlerinin ve ilçede görev yapan muhtarların da katıldığı toplantının kurumlardan ve vatandaşlardan gelecek talep ve katkıların yerinde dinlenmesi ve çözüm üretilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Yılmaz, “Çiftlikköy ilçemiz Yalova’nın en hızlı büyüyen, gelişen, gerek tarımın, gerek sanayinin, gerekse sosyal gelişmenin en iyi sergilendiği ve nüfus artış hızı açısından da ileride çok daha büyüyebileceğini değerlendirdiğimiz önemli bir ilçemiz. Geçtiğimiz toplantıdan bu yana önemli gelişmeler oldu, Ro-Ro terminalimiz açıldı, biz 4 tane OSB’nin protokolünü imzaladık son 1,5 yıl içerisinde. Bunların faaliyete geçmesiyle birlikte Çiftlikköy ilçemizin ekonomik açıdan çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Bütün bu OSB’ler faaliyete geçtiğinde 50 bin ilave istihdam planlanıyor” dedi.

“ÇİFTLİKKÖY İÇİN AYRILAN KÖYDES ÖDENEĞİ 1 MİLYON 300 BİN TL”

Yalova’nın yüzde 27’sinin tarım alanlarıyla kaplı olduğunu belirten Vali Yılmaz, verimli ve kıymetli olan bu tarım arazilerinde katma değeri yüksek ürünler üretilmesi yönünde çeşitli projeler yapıldığını kaydederek, “Bu projelerde gelen başvuru ve kabul edilen başvuru sayısı açısından diğer illerden çok iyi durumdayız. İnşallah bu projelerden de vatandaşlarımız en üst seviyede arzu ve isteklerine göre paylaşırlar” diye konuştu.

İl Özel İdaresi bünyesinde yapılan köy yollarının karayolu standardına yakın olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, KÖYDES ödeneğinin yüzde 50’ye varan bir oranda arttırıldığını kaydetti. Vali Yılmaz, “1 Milyon 300 bin TL’nin üzerinde Çiftlikköy ilçemiz için KÖYDES ödeneği ayrıldı. Bunların planlamasını da kaymakamımız, il genel meclis üyelerimiz, muhtarlarımız koordineli bir şekilde gerçekleştiriyorlar. İnşallah daha da güzel olacak. Sizlere de şimdiden katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı

“BAYRAMA KADAR YOLLARIMIZI TAMAMLIYORUZ”

Başkan Silpagar da toplantıda yaptığı konuşmada, “Biz de belediye olarak bu hizmetlere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği sürece belediyemizin imkanları doğrultusunda biz de hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Su altyapısını bitirdik, 1 kilometrelik bir test alanımız kaldı, 6000 abone yaptık. Bizim Çiftlikköy’deki yol çalışmamız, kazı çalışmamız, 230 km. Tam 230 km. civarında yol ve kaldırım yaptık. Dolayısıyla biz 2 sene olmadan bu işi bitirdik. Bizim altyapıda döşediğimiz borular, aynı zamanda ısıyı da geçirmeyen borulardır. Yaz kış her türlü hava şartlarında suyun kalitesi de içinde sağlıklı bir şekilde kalacak durumdadır. Dolayısıyla biz sezona hazırlanıyoruz, çalışmaları da bitirdik. Haziran gibi inşallah, aşınma olarak tabir edilen son tabaka asfaltlama bitmiş olur. Bu hafta çalışmalara başlıyoruz. Aşınmalar bitiyor, taşlarımız bitiyor. Bayram olmadan inşallah Çiftlikköy’ün yolları bitmiş, çizgileri çizilmiş, yaya geçitleri belli, bitireceğiz. Yaza hazırlığımız da bitiyor. Sayın Valimizin de katkılarıyla, sağ olsunlar üst geçidimizi de bitirdik, inşallah bugün yarın tamamlanıyor. İstediklerimiz, taleplerimiz yerine geliyor, Çiftlikköy halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretlerin ardından Vali Yılmaz, Çiftlikköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden olmak üzere tam 3 ödüle birden layık görülen sosyal tesisi Engelsiz Kafe’de yorgunluk attı. Başkan Silpagar ve Kaymakam Karabulut’la birlikte deniz manzarası eşliğinde sohbet eden Vali Yılmaz, ardından Çiftlikköy’den ayrıldı.



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