Vali Yazıcı, Ayvalık’ta kamu yatırımlarını inceledi

BALIKESİR Vali Ersin Yazıcı, Ayvalık ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

Ayvalık'ta yapımı devam eden okul, sosyal tesis ve sağlık merkezi yatırımlarını yerinde inceleyen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, beraberindeki heyetle inşaat alanlarını gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali olarak Balıkesir'de bulunuş amacını, hizmet üretmek ve kurumlara destek olmak olarak nitelendiren Vali Yazıcı, "Balıkesir'de farklı sektörlerde önemli kamu yatırımlarımız var. Bugün inşaatlarımızı dolaşarak son durumu yerinde görmek, bir aksaklık varsa yetkilileri uyarmak amacıyla incelemelerde bulunuyorum. İlgili arkadaşlarımızla inşaatlarda dolaşarak son halini yerinde görme fırsatı bulduk. Birçok inşaatımız büyük bir hızla devam ediyor. Ziyaretimize Sarımsaklı'daki sosyal tesis binasında başlayıp Sarımsaklı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası ile Ayvalık merkezde yapımı devam eden Sakarya İlkokulu inşaatında devam ettik. Mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı geceli gündüzlü aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Vali Ersin Yazıcı'ya, incelemeler sırasında Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek eşlik etti.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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