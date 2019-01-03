Vali Yaman: Mardin huzur şehri oldu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN Valisi Mustafa Yaman, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, terörle mücadelede sağlanan önemli başarılarla Mardin’in huzur şehri olduğunu dile getirerek, "Bölgede huzur hakim, ancak sadece bu yetmeyecek huzurun daha hakim olabilmesi için kültür, sanat ve sportif faaliyetlere önem veriyoruz" dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Atatürk Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Programda, Büyükşehir Belediyesi'nce son 2 yılda yapılan çalışmaların sinevizyon gösterimi yapıldı. Muhtarlara seslen Vali Mustafa Yaman, kayyum atanan yerlerde 2 yıldır kaymakamlarla birlikte bir tarih yazdıklarını söyledi.

'TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA ÖNEMLİ BAŞARILAR SAĞLANDI'

Mandin'e huzurun hakim olduğuna vurgu yapan Vali Yaman, "Terörle mücadele konusunda önemli başarılar sağlandı. Mardin bir huzur şehir oldu, bölgede huzur hakim, ancak sadece bu yetmeyecek huzurun daha hakim olabilmesi için kültür, sanat ve sportif faaliyetlere önem veriyoruz. Önemli organizasyonlar yapıyoruz, Çünkü turizm bildiğiniz gibi 3 ay süreyle sınırlıydı ilimizde. Yaptığımız faaliyetlerle aşağı yukarı 12 aya yayan bir etkinlik programı oluşturduk. Şehrin farklı yönünün tanıtımını hep beraber sağlamış olduk. Artık şehir her alanda batı şehirleriyle boy ölçüşebilecek bir hale gelmiş oldu ve böyle devam edecek" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ 650 MİLYON BORÇLA ALDIK'

Kayyum olarak atandığında Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 650 milyon lira borcunun olduğunu hatırlatan Vali Yaman, "Zaman zaman meydanı boş bulunca konuşanlar oluyor, bu borcu bizim yaptığımızı söylüyor. Biz bu belediyeyi senden 650 milyon lira borçla aldık ve tek bir kilometre asfalt yapmamıştın. Meydan boş değil arkadaşlar. Belediyeleri, terör örgütüne teslim etmiştin. Hiç bir şey yapmıyorsun, hiç bir muhtarımıza hakkını vermiyorsun, makama kabul etmiyorsun. Sonra meydanı boş bulunca konuşuyorsun. Konuşma değil, iş yapılır. Bu şehrin çalışmaya ihtiyacı var. Bu şehri daha iyi yerlere getireceğiz. İnşallah aynı şekilde sizler, eşleriniz ve çocuklarınızla beraber bir aileyiz. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Yaman'ın konuşmasının ardından, muhtarla söz alarak, mahallelerinde yaşanan sorunları dile getirdi.

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