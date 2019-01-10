Vali Yaman, gazetecilerle buluştu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN Valisi Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek, basın mensuplarının gününü kutladı. Bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Yaman, gazetecilerin kentin huzur ve güven ortamında verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, "Güzel ve huzurlu günlerine doğru giden Mardin’e verdiğiniz katkı ve destekten dolayı gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gazetecilik zor bir meslek grubu. Mesai mefhumu olmadan hem stres hem zor şartlarda bir kamu görevi ifa ediyorsunuz. Bu nedenle bu sektörde çalışan, emek veren, gayret gösteren bir sürü arkadaşımız ve dostumuz, çok kısa sürede toplumu bilgilendirilmek üzere haber yapıyorlar" dedi.

Gazetecilere, çalışma şartlarının iyi olması dileğinden bulunan Yaman, "İnşallah daha iyi şartlarda çalışırlar. Daha kolay şartlarda çalışırlar. Ama çalışan gazeteciler biliyor ki bu meslek kolay değil. Hem kamu hizmeti yapacaksınız hem tarafsız ve objektif olacaksınız. Hem de çok kısa sürede vatandaşa bilgi paylaşımında bulunacaksınız. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

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