Vali Varol, kirazların ihraç edildiği soğuk hava deposunda inceleme yaptı

AMASYA’da faaliyet gösteren soğuk hava deposunda incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, işletme sahibi Macit Okur’dan saklama koşulları ve saklanacak ürünlere uygulanan işlemler hakkında bilgiler aldı.

Amasya Merkezde faaliyet gösteren ve meyve ihracatı yapan soğuk hava deposunda incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, işletmesinin sahibi Macit Okur’dan saklama koşulları ve saklanacak ürünlere uygulanan işlemler hakkında bilgiler aldı. Vali Varol’a incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Zekeriya Şeker eşlik etti.Amasya Valisi Osman Varol, “İlimizde üretimi yapılan meyve çeşitleri özellikleri itibariyle çabuk bozulabilen ürünlerdir. Bu sebeple üretilen meyve çeşitlerinin uygun şartlarda saklanarak, gerektiğinde pazara sunulması önem arz etmektedir. İlimizde bu amaçla faaliyet gösteren pek çok tesis bulunmaktadır. İlimizde bulunan soğuk hava deposu da çeşitli ülkelere meyvelerimizi uygun şartlarda ihraç ederek ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ben bu tesisleri işleten ve ilimiz ekonomisine katkı sağlayan yatırımcılarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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