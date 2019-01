Vali Ustaoğlu'dan uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı

TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, kent genelindeki tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Vali Ustaoğlu, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, muhtarlarla bir araya geldi. Programa muhtarların yanı sıra Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Doğu Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanı Ali Münir Gümüşbaykal, Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri ve kurum müdürleri katıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların anlatıldığı programda konuşan Vali Ustaoğlu, uyuşturucuyla mücadelenin devlet politikası olduğuna dikkat çekti.

Uyuşturucu ile mücadelede duyarlılığı artırmak adına muhtarlarla birlikte el birliği içinde olmak istediklerini belirten Vali Ustaoğlu, şunları söyledi:

“Ülkemizin başına bela olan terör örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen kazançla finanse edilmektedir. Denilebilir ki terör uyuşturucuyu, uyuşturucu da terörü beslemekte, ikisi birden ülkemizi tehdit etmektedir. Bu sebeple toplum, her zerresiyle, bütüncül bir şekilde, bu uyuşturucu terörüne karşı mücadele etmeli ve her an teyakkuzda olmalıyız. Muhtarlarımız, devletimizin yereldeki gözü kulağı, iltisaklı olduğu mahalle ile devletimizin diğer kurumları arasındaki en kısa yolu, en güvenilir köprüsü ezcümle en etkili silahıdır. Bu sebeple siz değerli muhtarlarımıza, nesillerimizin sağlığı ve devletimizin bekası için büyük sorumluluklar düşmektedir. Sizlere güveniyorum. Belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız başta olmak üzere kapımızın her zaman açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi olan bu konunun burada konuşulup kalan, sonra da unutulan bir mevzu olmamasını, sahadaki çalışmalarımızı süratle ve etkili bir şekilde sürdürmemiz gerektiğini temenni ediyorum”

Program, bağımlılıkla mücadele konusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği'nin yaptığı sunumla sona erdi.