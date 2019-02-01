Vali Tutulmaz: Vatandaş olmayanlar oy kullanamaz

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte 14 bin yabancı uyruklu kişinin yaşadığını belirterek, "Kaç yıl Türkiye'de kalırsa kalsın vatandaş değilse seçimde oy kullanma hakkı yoktur" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında 'Seçim Güvenliği Toplantısı' düzenlendi. İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, kaymakamlar ve ilçe seçim kurulu başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Vali Tutulmaz, vatandaşların özgür iradesini sandığa yansıtmaları için gayret edeceklerini söyledi.

Seçimin demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından biri olduğunu vurgulayan Tutulmaz, "Kamu kurum ve kuruluşlarının yine kamunun hizmeti etrafında ortak hareket edebilmesi önemlidir. Eğer biz seçimi sağlıklı, huzurlu, şaibeden uzak yapmak ve vatandaşlarımızın iradesini sandığa özgür bir şekilde yansımasını sağlayabilecek tedbirleri kamu olarak alırsak, ülkemizin hem uluslararası düzeyde, hem de vatandaş nezdinde değeri artar. Şükürler olsun ki gerek katılım oranıyla, gerekse seçimlerdeki bugüne kadar başarısıyla ülkemiz bu sınıfı geçmiştir" dedi.

SOSYAL MEDYAYI YAKINDAN TAKİP EDELİM

Olumsuz paylaşımları engellemek adına sosyal medyanın takip edilmesine dikkat çeken Vali Tutulmaz, "Sosyal medya yoluyla olumsuz paylaşımlara istihbarat olarak, siber şubesi olarak dikkatli olmak zorundayız. Sosyal medya yakından takip edilecek ve anında gerekirse savcılarımızla işbirliği içerisinde ortamı germeye çalışanlar kim olursa olsun bunlar hakkında gerekli işlem yapılmalıdır. Bu tür paylaşımlar karşısında dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

'BÖLGEMİZDE 14 BİN YABANCI UYRUKLU VAR'

Yabancı uyruklu kişilerin oy kullanıp kullanamayacağına da açıklık getiren Vali Tutulmaz; “Bizim bölgemizde 14 bin yabancı uyruklu yaşıyor. Türk vatandaşı olmayan hiç kimsenin, kaç yıl Türkiye'de kalırsa kalsın seçimde oy kullanma hakkı yoktur. Bu Mahalli İdareler seçimlerinde de başka seçimlerde de geçerlidir. Anayasamıza göre Türk vatandaşlığının doğumla ya da sonradan kazanılma açısından bakıldığında herhangi bir farklılık yoktur. Kişi vatandaşlığı kazandığı günden itibaren doğumla kazanılan vatandaşlık gibi tüm haklara sahiptir. O da seçimde oy kullanabilir, ama sonuç olarak yabancı kullanamaz" dedi.

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