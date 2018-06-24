Vali Tutulmaz eşiyle birlikte oy verdi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte oyunu kullandı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacakları Şemsettin Karahisari Ortaokulu'na geldi. Tutulmaz çifti 2047 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından bir açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, demokrasinin en güzel tarafının özgür iradenin sandığa yansıması olduğunu söyledi. Vali Tutulmaz, "Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak özgür irademizi sandığa yansıtmak amacıyla oyumuzu kullandık. Seçim öncesinde tüm tedbirlerimizi aldık. Güzel bir seçim dönemi ve ortamı geçirdik. Gerek siyasi parti temsilcilerimiz, gerekse halkımız demokrasinin ruhuna yaraşır bir seçim kampanyasını, seçim dönemini birlikte geçirdi. Bununla ne kadar övünsek azdır. Gerçekten demokrasiyi özümsemişiz, toplum olarak demokrasinin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanabildiğimizi görmüşüz ki bizim için en büyük mutluluk da budur. Bunu özellikle ifade etmek isterim" dedi.

Şu ana kadar il genelinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadan seçimin sürdüğünü aktaran Vali Tutulmaz, "İnşallah akşama kadar halkımızın duyarlılığıyla seçimi herhangi bir sıkıntı olmadan tamamlamış olacağız. Seçimlerin öncelikle ilimize, sonra ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah toplumun istediği bir şekilde sonuçlanır ve ülkemize, demokrasimize hayırlı bir katkı sağlar diye düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

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