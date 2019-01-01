Vali Tutulmaz'dan öğrencilere tavsiye

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, 2019 yılına ziyaret ve denetimlerle girdi. Üniversite öğrencileriyle bir kafeteryada sohbet eden Vali Tutulmaz, ders çalışmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar'da yılbaşı gecesi emniyet ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, eğlence merkezlerinin yoğun olduğu yerlerde denetim yaptı. Karayolları, şehir içi ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi'nde yılbaşı gecesi denetimler 2 katına çıkarken, polis ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdürdü. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür vekili Gülsüm Ateş Doğan ile birlikte ziyaretlerde ve denetimlerde bulundu.

YETKİLİLERDEN BİLGİLER ALDI

Vali Tutulmaz ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin içerisinde bulunan Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (GAMER) ziyaret etti. GAMER'de yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Tutulmaz, beraberindekilerle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne geçti. Hastanenin acil servisine giden Tutulmaz, tedavi için gelen hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yeni yılı kutladı. Vali Tutulmaz, hastanede hasta ve yakınlarının yanı sıra çalışanlara lokum ikram etti. İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da çocuklara oyuncak dağıttı.

GENÇLERE KAHVE İKRAM ETTİ

Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz, üniversite öğrencileri ve kafeteryaların yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallesi'ne geçti. Mahallede denetim yapan polis ekiplerinin yeni yılını kutlayan Vali Tutulmaz, polis ekiplerinin kontrol ettiği bir aracın sürücüsü ve araç içerisinde bulunanlara da lokum ikram etti. Daha sonra bir kafeteryaya giren Vali Mustafa Tutulmaz, üniversite öğrencilerinin bulunduğu bir masaya oturdu. Gençlere kahve ikramında bulunan Tutulmaz, ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

'BİZE DERS ÇALIŞMAYA ZAMAN YETMEZDİ'

Öğrencilerle yaptığı sohbette gece dışarı çıkmak yerine ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Tutulmaz, "Saat 01.00'den sonra dışarıda olursan yarınki derse nasıl gideceksin" dedi. Bunun üzerine üniversite öğrencileri ise "Gece kafeteryalar kapatılsın. Fakat marketler kapatılmasın" dedi. Vali Tutulmaz'ın "Gece 03.00'de marketten ne alırsın" diye sorduğu öğrenciler, sınavların geldiğini ve ders çalıştıklarını kaydetti. Vali Tutulmaz, "Akşamdan alacaksın bisküvini ve sütünü koyacaksın evine. Gece ihtiyacın olduğunda alacaksın. Öğrenci gece ders çalışır. Öğrenci gece sokakta gezmez. Gece sokakta gezmek istiyorsanız öğrencilik yapamazsınız. Öğrencilik yaptığınızı zannediyorsanız daha sonraki sınavlarda ve hayatta gümlersiniz. Her dönemin bir raconu var. Öğrenciliğin raconu da ders çalışmaktır, kahvede oturmak değildir. Ben 35 yaşıma kadar öğrencilik yaptım. 35 yaşımda da yüksek lisans yaptım. Bize ders çalışmaya zaman yetmezdi" diye konuştu.

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