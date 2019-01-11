Vali Tutulmaz'dan gazetecilere çağrı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla medya mensuplarıyla bir araya gelen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, "Basın yayın camiası olarak haberlerinizi tahrik edici olmadan yaparsanız daha az kişinin canı yanmış olur" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kente görev yapan basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Yerel ve ulusal medya mensuplarının katıldığı yemeğe Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyon Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, protokol üyeleri katıldı.

Gecede konuşan Vali Tutulmaz, gazetecilere yerel seçimler öncesi uyarılarda bulundu. Tutulmaz, “Önümüzdeki 2 ay 20 gün sonra bir seçim olacak. Bilhassa muhtarlık seçimleri geçen yıl ki seçimlere göre daha hareketli olacak. Çünkü muhtarlık, bu dönemde yapılan iyileştirmelerle hem maaş acısından hem de diğer sosyal haklar acısından istenilir ve talep edilir bir duruma geldi. Bu da daha önce küçük yerlerde rekabetin üst düzeyde olduğu bir durumda bu düzenlemelerden dolayı daha da hareketli olacak. Bu konuda da basın yayın camiası olarak haberlerinizi fazla tahrik edici olmadan yaparsanız daha az kişinin canı yanmış olur. Çünkü biraz bölgemizin özelliği gereği elimizi kaldırdığımızda biraz sert indiriyoruz gördüğümüz kadarı ile. Onun için bu konuda biraz daha seçim döneminde bilhassa muhtarla ilgili bölümlerde hassas olmamızda yarar var diye düşünüyorum" dedi.

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