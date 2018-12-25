Vali Tutulmaz'dan Akdağ'da inceleme

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı'daki Akdağ Kocayayla'da incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz, Akdağ Kocayayla'ya giderek yapılan çalışmaları inceledi. Vali Tutulmaz'ın incelemelerine Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve daire amirleri katıldı. Vali Tutulmaz ve beraberindekiler Kocayayla'da yapılan gölet ve diğer çalışmaları yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, "Zengin doğal güzellikleri ve kültürel yapısıyla son günlerde yıldızı parlayan turizm mekanlarından Akdağ Tabiat Parkı'nda yapılan rekreasyon çalışmalarını inceledik. Vatandaşlarımızın doğa ile iç içe ve her anlamda çok güzel bir ortamda iyi vakitler geçirebileceği Akdağ Tabiat Parkı'nın korunması ve daha güzel hale getirilmesi için elimizden gelen imkanları seferber edeceğiz" dedi.

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