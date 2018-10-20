Vali Tekinarslan, muhtarları kabul etti

KİLİS Valisi Mehmet Tekinarslan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları kabul etti.

İl Mahalli İdareler Müdürü Mehmet Demir, Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ünlükahraman ve ziyarete gelen muhtarlar görüşme öncesinde Vali Tekinarslan'a çiçek takdim etti. Vali Tekinarslan, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle tüm muhtarların gününü kutlayarak, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Mehmet Tekinarslan, konuk muhtarlara yaptığı açıklamada, muhtarlığın seçimle işbaşına gelinen görevlerin ilk basamağı olarak, demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

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