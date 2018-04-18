Vali Tavlı, Troia Milli Parkı'ndaki muhtarlarla bir araya geldi

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troia Yılı kapsamında Troia Milli Parkı bölgesindeki köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Halileli Köyü Muhtarı Engin Kandemir, Tevfikiye Köyü Muhtarı Hüseyin Dinç, Kumkale Köyü Muhtarı Fikret Kanlı, Kalafat Köyü Muhtarı Şaban Türker, Çıplak Köyü Muhtarı Ahmet Anıl, Yeniköy Muhtarı Kemal Tutar katıldı.

Vali Orhan Tavlı, köy muhtarlarıyla 2018 Troia Yılı çalışmaları kapsamında, Troya bölgesindeki köylerde İl Özel İdaresi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapımı devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını ele aldı.

Vali Tavlı, 2018 Troia Yılı ve bu yıl içerisinde açılacak Troya Müzesinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının hızlandırıldığını söyledi. Tavlı, devam eden çalışmalara destek olan muhtarlara ve köylülere teşekkür etti.

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