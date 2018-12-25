Vali Tavlı, Oda Başkanlarıyla bir araya geldi

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette, oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Demir, Berberler Odası Başkanı Ayhan Engin, Terziler Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Marangozlar Odası Başkanı Bayram Taşyapı, Elektrikçiler Odası Başkanı Muzaffer Bilgiç, Madeni İşler Odası Başkanı Fahrettin Dündar, Lokantacılar Odası Başkanı Selahattin İş, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Sezai Kahraman ve Umurbey Esnaf Odası Başkanı Halil Öner hazır bulundu.

Çanakkale'de, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan ve inşaatı hızla yükselen '1915 Çanakkale Köprüsü', tarım sektörüne ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan 'Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' ve turizme büyük katkı sunacak olan Troya Müzesi yatırımlarının ele alındığı görüşmede Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ise, Vali Orhan Tavlı'ya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

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