Vali Tavlı, Lapseki ilçesinde incelemelerde bulundu

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, Lapseki ilçesinde yapımı tamamlanan Hükümet Konağı ve Adliye binasında incelemelerde bulundu.

Lapseki ilçesinde 2016 yılında inşaatına başlanan Hükümet Konağı ve Adliye binasının yapımı tamamlandı. Konferans salonu, kapalı otopark alanı ve meydan düzenlemesiyle Lapseki halkına hizmet verecek olan Hükümet Konağı ve Adliye binasında incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz'dan bilgi aldı.

Vali Tavlı daha sonra ise, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ayağında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), ()

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