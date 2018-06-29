Vali Tavlı, Kumkale Sahil Gözetleme Karakolu'nu ziyaret etti

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı Kumkale Sahil Gözetleme Karakolunu ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ya ziyareti sırasında; Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Alpaslan Baysal ve daire müdürleri eşlik etti. Vali Orhan Tavlı, karakol sınırları içerisinde yer alan Kale-i Hakaniye ve karakolla ilgili Karakol Komutanı Deniz Yüzbaşı Fahri Çiğdem'den bilgi aldı.

Vali Tavlı'nın ziyareti, Kumkale Sahil Gözetleme Karakolu şeref defterini imzalamasıyla sona erdi.

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