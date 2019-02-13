Vali Su’dan restorasyon denetimi

MERSİN, () – MERSİN Valisi Ali İhsan Su, geçtiğimiz aylarda başlatılan 'Kiremithane Mahallesi Sokak Sağlıklaştırması ve Tarihi Evlerin Restorasyonu’ çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ile birlikte ilk olarak Gökçay Kapalı İş Merkezi’ni ziyaret etti. Vali Su, yapımı tamamlanmak üzere olan 'Çiçek Pasajı Yenileme ve Canlandırma Projesi' çalışmaları hakkında Pasaj Başkanı Engin Bozaner ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra pasaj esnafını ziyaret eden Vali Su, sohbet ederek sorunlarını da dinledi.

Kiremithane Mahallesi’ne geçen Vali Su, burada Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen ve Akdeniz Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları yürütülen ‘Kiremithane Mahallesi Sokak Sağlıklaştırması ve Tarihi Evlerin Restorasyonu’ projesi çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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