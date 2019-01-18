Vali Su’dan havalimanı inşaatına denetim

MERSİN, () – MERSİN Valisi Ali İhsan Su, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Ali İhsan Su’ya incelemeler esnasında Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.

Çukurova Bölgesel Havalimanının altyapı inşaatları ile ilgili olarak gerçekleştirilen inceleme gezisinde, ilk olarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Su, inşaatta çalışmaların giderek artan bir ivmeyle sürdüğünü söyledi. İnşaat alanında devam eden çalışmalara değinen Vali Su, ana pistin yüzde 70’inin tamamlandığını, kalan yüzde 30’luk kısmının ise en geç nisan ayı içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.

Çalışmaları devam eden üst yapı inşaatının da hızlı bir şekilde tamamlanacağını kaydeden Vali Su, Çukurova Bölgesel Havalimanının hizmete girdiğinde ülkemizin en büyük ikinci havaalanı olacağını ve Mersin ile Çukurova Bölgesi’ne birçok açıdan değer katacağını sözlerine ekledi.

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