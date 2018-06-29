Vali Su’dan Çamlıyayla ziyaret

ÇAMLIYAYLA(Mersin), () – MERSİN Valisi Ali İhsan Su, gittiği Çamlıyayla ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar ile bazı tarihi ve turistik alanları inceledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de eşlik ettiği program kapsamında Çamlıyayla Kaymakamı Uğur Ünsal'ı Makamında ziyaret eden Vali Su, ilçenin mevcut durumu hakkında bilgi aldıktan sonra çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Su, Kasım Ekenler Çok Programlı Lisesi'nde yapımı devam eden Elektrik ve Elektronik Atölyesi ile 8 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu inşaatını gezerek devam etti.

Kale önü Mevkiinde yapılacak olan Kültür Han ile ilgili de bilgi alan Vali Su, ardından Halk Eğitim Merkezi’nin Gümüş İşleme Atölyesi ile İğne Oyası Kursu'nu da ziyaret ederek, kursiyerlerle yakından ilgilenerek, ürünlerin tasarımı ve üretimi ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra 2000 metre rakımlı bir tepede bulunan orman gözetleme kulesi ve Namrun Kalesi’ne geçen Vali Su, İlçe Emniyet Binası ve Milli Parklar Oteli inşaatlarını da incelemelerde bulundu. Vali Su, Mersin’de yürütülen tüm hizmet ve yatırımlarda olduğu gibi Çamlıyayla’daki hizmet ve yatırımların hayata geçirilmesinde de verdiği desteklerden dolayı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a, teşekkür etti.

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