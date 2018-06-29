Vali Su’dan antik denetim

MERSİN, () – MERSİN’de başlayan turizm sezonu nedeni ile Vali Ali ihsan Su, Erdemli ve Silifke ilçelerindeki turizm bölgelerinin yanı sıra tarihi ören yerlerini gezerek denetledi

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ve Silifke Müze Müdürü Nilgün Yılmazer’in de eşlik ettiği inceleme programına Kumkuyu Mahallesi'nde bulunan ‘Akkale Antik Limanı’ turizm alanını inceleyerek başlayan Vali Ali İhsan Su, burada sürdürülen çevre düzenlemeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra restorasyon çalışmaları tamamlanan Kızkalesi turizm bölgesine geçen Vali Su, incelemelerinin ardından, programına Narlıkuyu Mahallesi'nde bulunan Cennet-Cehennem ören yeri turizm alanlarını gezerek devam etti. Vali Su, burada halihazırda devam eden çevre düzenlemeleri ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yapımına başlanacak olan seyir terası ve asansör projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Su, Cennet Cehennem ören yeri başta olmak üzere Mersin’deki tarihi ve turistik alanların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine verdiği desteklerden dolayı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a şükranlarını ifade etti.

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