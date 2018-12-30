Vali Su yeni yılı kutladı

MERSİN, () - MERSİN Valisi Ali İhsan Su, 2019'un barış ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini diledi.

Vali Su, yayınladığı mesajla yeni yılı kutladı. Bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla yeni umutlarla girmenin heyecan ve mutluluğunun yaşandığını belirten Vali Su, mesajında "Geride bıraktığımız yılda ilimizin sosyo-ekonomik gelişimini daha üst seviyelere taşımaya ve her şeyin en iyisine layık milletimizin hayat standartlarını, huzur ve refahını daha da arttıracak çalışmalarda bulunmaya büyük bir gayret gösterdik. Önümüzdeki yıl da bu yatırım ve hizmet atağını kentin tüm dinamikleri ile işbirliği içerisinde çalışarak daha da üst noktalara çıkarmaya büyük bir şevk ve azimle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Vali Ali İhsan Su, 2019'un Türk Milleti ve Mersinlilerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir yıl olmasını diledi.



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