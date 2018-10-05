Vali Su: Yeni bir bilim merkezi ile inovasyon tasarım merkezi kurmayı hedefliyoruz

MERSİN, () – MERSİN Valisi Ali İhsan Su, “Şehrimizde yeni bir bilim merkezi ile inovasyon ve tasarım merkezi kurmayı hedefliyoruz” dedi.

‘Kamu Sanayi Üniversite İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 11’inci Koordinasyon Toplantısı ve Bölgesel İnovasyon Ekosisteminin Güçlendirilmesi Çalıştayı’, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde törenle başladı. Törene Vali Ali İhsan Su, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ile çok sayıda davetli katıldı.

TEKNOLOJİYİ YAKALAMAMIZ GEREKİYOR

Yaptığı konuşmasında teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini vurgulayan Vali Su, “Sürekli gelişen ve baş döndürücü bir hız ile ilerleyen teknolojiyi bizim de yakalamamız gerekiyor. Aksi takdirde dünyanın gelişmiş ülkelerinden geride kalmamız kaçınılmaz bir durum olur. Bunun için de, üniversitelerimiz ile sanayicilerimizi daha çok bir araya getirmeliyiz. Şehrimizde yeni bir bilim merkezi ile inovasyon ve tasarım merkezi kurmayı hedefliyoruz. Genç girişimcilik merkezimizi yakın zamanda üniversitemiz yerleşkesinde açtık. Teknopark’ı medikal alanında da hizmet vermesini sağlayacak şekilde büyüteceğiz. Eski zeytinyağı fabrikasını bilim ve sanayi müzesi haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

AR-GE'Yİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRME AMACI

KÜSİ’nin Türkiye’deki Ar-Ge çalışmalarına verdiği katkılardan söz eden MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise şunları söyledi:

“KÜSİ ile üniversite ve sanayi bir araya geliyor. Her iki paydaş birbirinden faydalanıp, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. 26 kalkınma ajansı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikteki amacımız, Ar-Ge’yi daha ileri düzeye getirmek ve üretime dönüştürebilmek.”

Türkiye’deki Ar-Ge sorunlarının belirlenip çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği etkinlik Cuma günü sona erecek.



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